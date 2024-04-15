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Вадим Елфимов: «От суверенитета Греции не осталось и следа»

15 апреля 2024 08:30
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Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».

Вадим Елфимов: «От суверенитета Греции не осталось и следа»-1

Вадим Елфимов, политолог:
Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Прекрасная страна Греция! Прекрасны могут быть и греки – я отнюдь не об эллинских скульптурах, а о простых и гордых живых греках. В молодости я дружил с несколькими из них, очень честные и горячие ребята, готовые при первой возможности выступить против несправедливости. И против империализма. Правда, то были греки-коммунисты, которые ненавидели «фасистов», так они мягко произносили это ненавистное всем слово. Но поверьте, от их мягкости фашистам было очень и очень жестко!

Потом, уже в зрелом возрасте, я приехал в Грецию, познакомился вообще с греками, а не только с коммунистами, понял, что они бывают разные. И все же сердце всякий раз согревалось, когда я замечал в самых неожиданных и даже отдаленных местах, например, среди скал или в окраинных кварталах Афин нарисованные несмываемой краской «серп и молот». Это было знамя той Греции, которую никому не сломать. Да, в Афинах сейчас вроде бы не хунта, но внешняя да и внутренняя политика хуже, чем у хунты. От суверенитета Греции не осталось и следа.

Подробности читайте здесь.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Вадим Елфимов

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