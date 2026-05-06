День донора прошел в Национальном профцентре

В Национальном профцентре прошел День донора. На участие записалось свыше 400 человек – вдвое больше, чем год назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы снизить нагрузку на медиков, часть желающих направили в стационарные пункты, а почти 200 добровольцев сдавали кровь в передвижном комплексе центра трансфузиологии. Среди участников было много молодежи, студентов, сотрудников организаций – тех, кто впервые решился на такой шаг. Все говорили, что рады помочь и сделали полезное дело.

Федор Карпенко, директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий: Ежедневно около 1000 наших граждан нуждаются в оказании медицинской помощи с использованием компонентов крови. Эритроциты, плазма, тромбоциты, которые мы получаем из крови, ежедневно используются при оказании медицинской помощи роженицам, при хирургических вмешательствах, при травматологических операциях. Из плазмы мы сейчас получаем, одна из немногих стран в мире, современные лекарственные средства.

Вячеслав Шило, председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения:

Я благодарен нашему профсоюзному активу, который откликнулся уже второй раз на участие в Дне донора, который проходит во Дворце профсоюзов. Если в прошлом году это был первый раз, и люди думали участвовать или не участвовать в Дне Донора, то на сегодняшний день, проводя второй раз, мы видим очень высокую активность.

Очередь к передвижному пункту росла весь день. Медики проверяли давление, гемоглобин, спрашивали о самочувствии. На выходе доноров ждали чай, шоколад и печенье. Спокойная работа, уверенные голоса врачей и сотни людей, пришедших «поделиться тем, что в крови», сделали акцию заметным событием и напоминанием о том, как важна готовность оказывать помощь.