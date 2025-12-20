На предприятии «Могилёвоблавтотранс» обсудили приоритеты будущей пятилетки

Не просто разъяснить, а мобилизовать. Такая задача стоит перед делегатами Всебелорусского народного собрания, которые сегодня, 20 декабря, работают в трудовых коллективах по всей стране. Важно донести ключевые тезисы и сплотить людей для реализации масштабных планов на будущую пятилетку, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одна из таких встреч прошла на предприятии «Могилевоблавтотранс». Среди главных приоритетов для транспортной отрасли – переход на электродвигатели и глубокая цифровизация. К слову, пять лет назад в Могилевской области внедрили систему онлайн-оплаты за поездки. Теперь в перспективе полный перевод внутреннего документооборота в цифровой формат и обновление парка за счет закупки новых электробусов.

Григорий Барановский, заместитель директора предприятия «Могилевоблавтотранс»: В настоящее время автобусный парк уже активно использует цифровые технологии. Что касается развития в дальнейшем, то планируем перейти на цифровой путевой лист, где будут отображаться и медики, и механики, отходим от бумажного носителя.

Александр Лыщик, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Электрический транспорт, который будет работать в автобусном парке, экономия на расходах на ремонт, на топливе может дать сдвиг и выше станет и зарплата.

Делегаты ВНС уверены, что успех программы зависит не только от четкого плана, но и от единства действий всех, кто будет его выполнять. Сплоченность и вовлеченность людей – это тот фундамент, на котором будет строиться будущее страны в течение пятилетки.