Вода или песок? Как сохранить свежесть новогодней ели

Что касается живой елочки, какие есть основные правила ее установки и вообще, что сейчас за пора наступает в вашем ведомстве?

Запах мандаринов и хвои – главные предвестники Нового года. И пока в домах достают коробки с гирляндами, лесные хозяйства страны завершают подготовку к звездному часу – открытию елочных базаров. Как организован этот праздничный рынок и на что стоит обратить внимание при выборе зеленой красавицы? В студии «Нового утра» Анастасия Мацкевич, пресс-секретарь Министерства лесного хозяйства Беларуси.

Анастасия Мацкевич, пресс-секретарь Министерства лесного хозяйства Беларуси:

Очень горячая пора действительно наступает. В предновогодние дни работники лесного хозяйства абсолютно не скучают, не расслабляются. И елочным ассортиментом, елочным живым хвойным ароматом, настроением обеспечивают белорусов в режиме нон-стоп.

У нас в стране уже первые елочные базары открылись. С 15 декабря первая торговля пошла. Конечно, массовый сезон елочных базаров стартует 20-22 декабря уже в зависимости от регионов, локаций и так далее.

В социальных сетях Министерства лесного хозяйства писали уже в конце ноября, где можно купить ель и так далее. Мы такие пожелания тоже учли, и самые нетерпеливые белорусы новогодние деревья в кадках, у нас тоже есть такой ассортимент, могли приобрести уже в начале декабря. Ассортимент постоянно пополняем, постоянно подключаем не только лесхозы Минской области, но и других областей.