Прямой эфир

Вода или песок? Как сохранить свежесть новогодней ели

20 декабря 2025 12:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Запах мандаринов и хвои – главные предвестники Нового года. И пока в домах достают коробки с гирляндами, лесные хозяйства страны завершают подготовку к звездному часу – открытию елочных базаров. Как организован этот праздничный рынок и на что стоит обратить внимание при выборе зеленой красавицы? В студии «Нового утра» Анастасия Мацкевич, пресс-секретарь Министерства лесного хозяйства Беларуси.

Что касается живой елочки, какие есть основные правила ее установки и вообще, что сейчас за пора наступает в вашем ведомстве?

Вода или песок? Как сохранить свежесть новогодней ели-2

Анастасия Мацкевич, пресс-секретарь Министерства лесного хозяйства Беларуси:
Очень горячая пора действительно наступает. В предновогодние дни работники лесного хозяйства абсолютно не скучают, не расслабляются. И елочным ассортиментом, елочным живым хвойным ароматом, настроением обеспечивают белорусов в режиме нон-стоп. 

У нас в стране уже первые елочные базары открылись. С 15 декабря первая торговля пошла. Конечно, массовый сезон елочных базаров стартует 20-22 декабря уже в зависимости от регионов, локаций и так далее. 

В социальных сетях Министерства лесного хозяйства писали уже в конце ноября, где можно купить ель и так далее. Мы такие пожелания тоже учли, и самые нетерпеливые белорусы новогодние деревья в кадках, у нас тоже есть такой ассортимент, могли приобрести уже в начале декабря. Ассортимент постоянно пополняем, постоянно подключаем не только лесхозы Минской области, но и других областей.

Подробнее в видео.

# Новый год

Другие новости рубрики

Все новости
Главы МИД Беларуси и Венесуэлы в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Карибском бассейне
20 декабря 2025 12:10

Главы МИД Беларуси и Венесуэлы в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Карибском бассейне

Новый год без нервов: возможно ли? Психолог медцентра «Нордин» делится советами
20 декабря 2025 11:56

Новый год без нервов: возможно ли? Психолог медцентра «Нордин» делится советами

Акции «Наши дети» более 30 лет! О том, как изменился формат, рассказала Людмила Кондрашова
20 декабря 2025 11:34

Акции «Наши дети» более 30 лет! О том, как изменился формат, рассказала Людмила Кондрашова