Неизвестные облили краской посольство Польши в Брюсселе

Европейцы выразили свое отношение к политике польских властей. В Брюсселе неизвестные атаковали консульство страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Злоумышленники облили красной краской двери, часть фасада и государственный герб. На стенах здания написали нецензурные лозунги. Отметим, что нападение произошло в день саммита ЕС по финансированию Украины. Заседание состоялось в бельгийской столице. Полиция расследует обстоятельства произошедшего. Изучаются записи с камер видеонаблюдения.