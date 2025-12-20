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Жители Германии не верят, что правительство Мерца может сделать их жизнь лучше

20 декабря 2025 14:23
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В Германии нарастает разочарование жителей политикой властей. Все больше немцев уверены, что нынешний кабмин не может сделать их жизнь лучше, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Жители Германии не верят, что правительство Мерца может сделать их жизнь лучше-2

По данным соцопроса, 40 % респондентов считают, что их финансовое положение ухудшится при канцлере Фридрихе Мерце. Столько же опрошенных призналось, что не ждут никаких изменений к лучшему. А больше половины жителей страны не верят, что правительство способно вывести Германию из кризиса и остановить падение производства и уровня жизни. К тому же, почти 60 % опрошенных не ожидают роста экономики при действующем кабмине. Это антирекорд с момента формирования правительства Мерца. 

# Германия

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