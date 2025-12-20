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Жизнь без опеки родителей. Рассказываем про необычное место для людей с инвалидностью в Минске

20 декабря 2025 12:28
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Это утро начинается не с будильника, а с доброго дела. И так каждый день в уникальном для Минска проекте «Теплый дом» – единственной в столице тренировочной квартире, где молодые люди с инвалидностью учатся самому важному – самостоятельной жизни.

Жизнь без опеки родителей. Рассказываем про необычное место для людей с инвалидностью в Минске-2

Без опеки родителей, но с поддержкой друзей и внимательных наставников. Здесь в течение трех месяцев они осваивают то, что для многих обыденность. Готовят обед, ходят в магазин и создают свой первый взрослый быт.

Жизнь без опеки родителей. Рассказываем про необычное место для людей с инвалидностью в Минске-4

А день всегда начинается с общего круга, где вместе выбирают цвет и аромат нового дня. Сегодня, например, он теплый, коричневый, и пахнет корицей. Так через чувства и эмоции ребята лучше познают мир и запоминают новое.

Жизнь без опеки родителей. Рассказываем про необычное место для людей с инвалидностью в Минске-6

Константин Сорокин, житель отделения социальной реабилитации и абилитации инвалидов ТЦСОН Московского района Минска:
Мне здесь хорошо, нравится очень. Мы ездим на разные экскурсии, у нас проводятся мастер-классы всякие, кулинарные мастер-классы, творческие. Я научился готовить, мыть посуду, мыть полы. В общем, помогать здесь.

Жизнь без опеки родителей. Рассказываем про необычное место для людей с инвалидностью в Минске-8

Группа из восьми человек за время обучающей программы превращается в настоящую команду. Специалисты сопровождают их буквально шаг за шагом, помогая превратить каждое, даже самое простое действие, в устойчивый навык. 

Постепенно исчезает неуверенность, а на ее месте появляется спокойная самостоятельность. То, что раньше требовало подсказки, теперь получается легко и естественно. И эта квартира по-настоящему становится для них домом, безопасным и полным возможностей.

Жизнь без опеки родителей. Рассказываем про необычное место для людей с инвалидностью в Минске-10

У девочек своя комната, у мальчиков своя. Здесь есть личное пространство для каждого. В этом доме не только учатся быту, но и живут полной жизнью. Вместе занимаются спортом, играют, слушают музыку или просто отдыхают. Каждый день здесь – это маленькое открытие себя и своих скрытых талантов.

Подробнее в видео.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси

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