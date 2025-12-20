Почему Прибалтика, вступив в ЕС и НАТО, так и не стала садом? Анонс ток-шоу «Мнения»

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа. Вымирающие окраины Евросоюза. Почему Прибалтика, вступив в ЕС и НАТО, так и не оказалась в райском саду?

Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог (Россия):

Все в Евросоюзе было до Прибалтики. Не было только Прибалтики. Вот пришла Прибалтика, сказали: вы моськи, которые будете лаять на слона.



Йохан Бекман, политолог, доктор общественно-политических наук, доцент университета г. Хельсинки:

Они сейчас решили построить новую европейскую идеологию, которая, я бы сказал, хуже нацизма.

Андрей Стариков, главный редактор информационного агентства Baltnews:

Вам нужны казармы, кирзовые сапоги, бомбоубежище, противотанковые ежи. И желательно, чтобы кто-то за это заплатил со стороны, так как страны эти не самые богатые. 0,7% общеевропейского ВВП – это мизер.



Никита Беленченко, директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ:

А у стран Прибалтики сейчас нет другого выбора, как именно только следовать по этому пути, который им уже определен. Они его не могут изменить.

Казимерас Юрайтис, журналист, политолог:

И Ругинене, и Науседа являются командирами пропускного пункта, и у них нет полномочий разговаривать с президентами. Так что спасибо за желание к диалогу, но возможности не имеется.