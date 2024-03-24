Демидов: эффективная деятельность – это когда люди не жалобы пишут, а выступают с инициативами

Актуальные новости, свежие комментарии, доступная аналитика. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика «Сенат». В гостях Дмитрий Демидов, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджетам и финансам.

Какие планы у депутатского корпуса Витебской области? Дмитрий Демидов, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам:

В принципе, обязанности депутатов, они известны. Конечно, это социально-экономическое развитие регионов, административно-территориальных единиц, где они избирались. Это решение вопросов местного самоуправления. У нас сейчас активно ведется избирательная кампания членов Совета Республики, где депутатский корпус принимает самое активное деятельное участие. Точно также сейчас в самом разгаре выдвижение кандидатов во Всебелорусское народное собрание, где также роль депутатского корпуса значительна. Приближается знаковая дата для всего нашего народа. Это 80-летие освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Конечно же, депутатский корпус не может быть в стороне и поставлена задача уже сейчас вести подготовку к этому мероприятию.

Как осуществляется подготовка к проведению XI Форума регионов Беларуси и России? Дмитрий Демидов:

В рамках XI Форума регионов запланировано проведение девяти секций. Три из них будут проходить в Витебске, четыре в Полоцке и две в городе Новополоцке. Конечно, для нас, для Витебщины это уникальная возможность показать истоки нашей истории. Потому что Полоцк – самый древний город Республики Беларусь. Это истоки нашей государственности, истоки нашей культуры, духовности. И, конечно же, мы должны достойно показать нашим коллегам из Российской Федерации историю нашей страны. Помимо демонстрации наших, скажем, успехов, наших историко-культурных каких-то объектов, самая главная задача форума – наполнить его конкретным содержанием как в сфере экономики, так и в сфере развития культурных, социальных связей. Это уникальная площадка для демонстрации нашего духовного единения, наших устремлений на построение по-настоящему суверенных независимых государств.

С какими вопросами обращаются граждане в ходе личных приемов и как улучшить работу с населением? Дмитрий Демидов:

Вопросы, с которыми люди обращаются, на протяжении длительного времени структура их уже сформировалась. Это очень хорошая лакмусовая бумажка, которая позволяет нам говорить и делать выводы уровня взаимодействия с людьми того или иного органа, учреждения, предприятия. Потому что, конечно, люди обращаются с жалобами, когда они не находят понимания, не находят отклика решения своей проблемы непосредственно в тех организациях, в тех учреждениях, где им должны оказать соответствующего качества услугу.