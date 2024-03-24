В Беларуси снизился уровень заболеваемости туберкулёзом. Сокращены и сроки лечения

Вместо двух лет всего полгода. Сроки лечения туберкулеза в Беларуси за последние несколько лет удалось значительно сократить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все благодаря новым схемам лечения современными препаратами. Они к тому же и более эффективны.

В стране отмечается устойчивая тенденция снижения заболеваемости туберкулезом. В Гродненской области, к примеру, за 2023 год менее 20-ти заболевших на 100 тысяч населения. Еще 5 лет назад этот показатель был в 2 раза больше. Смертность от туберкулеза за это время тоже снизилась. Здесь показатель лучше в 4 раза. Все это достигнуто благодаря реализации программы, направленной на раннее выявление заболевания.