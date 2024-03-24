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В Беларуси снизился уровень заболеваемости туберкулёзом. Сокращены и сроки лечения

24 марта 2024 14:48
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Вместо двух лет всего полгода. Сроки лечения туберкулеза в Беларуси за последние несколько лет удалось значительно сократить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все благодаря новым схемам лечения современными препаратами. Они к тому же и более эффективны.

В стране отмечается устойчивая тенденция снижения заболеваемости туберкулезом. В Гродненской области, к примеру, за 2023 год менее 20-ти заболевших на 100 тысяч населения. Еще 5 лет назад этот показатель был в 2 раза больше. Смертность от туберкулеза за это время тоже снизилась. Здесь показатель лучше в 4 раза. Все это достигнуто благодаря реализации программы, направленной на раннее выявление заболевания.

В Беларуси снизился уровень заболеваемости туберкулёзом. Сокращены и сроки лечения-1

Олег Маркевич, главный врач Гродненского областного клинического центра «Фтизиатрия»:
Благодаря современным быстрым методам диагностики мы можем в течение 2 часов выделить из биологического материала пациента ДНК микобактерий туберкулеза, а в течение 48 часов определить ее чувствительность к противотуберкулезным препаратам, что позволяет нам своевременно и очень быстро назначить лечение.

В Беларуси снизился уровень заболеваемости туберкулёзом. Сокращены и сроки лечения-4

Традиционно акцию приурочили ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом. Именно 24 марта более 130-ти лет назад был найден возбудитель заболевания, и это было началом пути к его искоренению.

# Заболевания # общество

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