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Двое белорусов работали на первой линии охраны «Крокуса» в момент теракта. Новые факты трагедии

24 марта 2024 14:22
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Все новые факты появляются в прессе относительно пятничного теракта. По сообщениям российских СМИ, именно два уроженца Беларуси одними из первых начали спасать людей в «Крокус Сити Холл», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двое белорусов работали на первой линии охраны «Крокуса» в момент теракта. Новые факты трагедии-1

Названы и их имена – это Алим Кошеваров и Вадим Кулик. Они находились на первой линии охраны концертного зала в момент, когда террористы проходили в здание. Во время нападения боевиков Алим Кошеваров получил пулевые ранения. Сейчас он находится в Боткинской больнице Москвы. Состояние гражданина Беларуси по-прежнему крайне тяжелое, врачи не дают никаких прогнозов и продолжают борьбу за его жизнь. А вот какой-либо информации о судьбе Вадима Кулика пока нет. Вероятнее всего, он погиб, сообщает телеканал RT.

Количество пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 154, среди них 8 детей. Подробности.

# Теракт # общество

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