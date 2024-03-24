Двое белорусов работали на первой линии охраны «Крокуса» в момент теракта. Новые факты трагедии

Все новые факты появляются в прессе относительно пятничного теракта. По сообщениям российских СМИ, именно два уроженца Беларуси одними из первых начали спасать людей в «Крокус Сити Холл», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Названы и их имена – это Алим Кошеваров и Вадим Кулик. Они находились на первой линии охраны концертного зала в момент, когда террористы проходили в здание. Во время нападения боевиков Алим Кошеваров получил пулевые ранения. Сейчас он находится в Боткинской больнице Москвы. Состояние гражданина Беларуси по-прежнему крайне тяжелое, врачи не дают никаких прогнозов и продолжают борьбу за его жизнь. А вот какой-либо информации о судьбе Вадима Кулика пока нет. Вероятнее всего, он погиб, сообщает телеканал RT.