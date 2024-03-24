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МВД Беларуси объявило конкурс видеороликов для школьников на каникулах. Какие условия?

24 марта 2024 14:10
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У белорусских школьников начались весенние каникулы. В МВД Беларуси им предложили рассказать о том, как весело и безопасно провести дни, свободные от учебы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МВД Беларуси объявило конкурс видеороликов для школьников на каникулах. Какие условия?-1

Объявлен конкурс видеороликов. В них можно отобразить то, как избежать неприятностей на проезжей части, детской площадке, во время прогулок с друзьями. Каким будет главный приз для победителя – пока секрет, а вот условия участия прозрачны. Нужно быть подписанным на аккаунт МВД Беларуси в Instagram. В этой же социальной сети необходимо и опубликовать видео с определенным хештегом.

# Конкурс # общество

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