МВД Беларуси объявило конкурс видеороликов для школьников на каникулах. Какие условия?

У белорусских школьников начались весенние каникулы. В МВД Беларуси им предложили рассказать о том, как весело и безопасно провести дни, свободные от учебы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Объявлен конкурс видеороликов. В них можно отобразить то, как избежать неприятностей на проезжей части, детской площадке, во время прогулок с друзьями. Каким будет главный приз для победителя – пока секрет, а вот условия участия прозрачны. Нужно быть подписанным на аккаунт МВД Беларуси в Instagram. В этой же социальной сети необходимо и опубликовать видео с определенным хештегом.