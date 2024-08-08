Деловой стиль – какую единую школьную форму предлагают белорусские дизайнеры?

Август всегда приходит внезапно. Вроде бы до школы еще есть время, но уже пора морально настраиваться на учебу. Ни для кого не секрет, что чем больше мы отдыхаем, тем сложнее вливаться в рабочий ритм. Начинаются ранние подъемы, контрольные работы, домашние задания, уроки, оценки и кружки. О том, как подготовить школьника к сентябрю, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Несколько лет в школах и гимназиях начали вводить постепенно единые элементы школьного гардероба и переходить на сугубо деловой стиль одежды.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

В новом учебном году в 20 минских школах и гимназиях стартует пилотный проект по введению единой школьной формы. Отечественные дизайнеры разработали капсулы для разных возрастов, чтобы ученикам было удобно и комфортно. Если проект окажется успешным, эти капсулы введут во всех школах Беларуси.