Это открытие изменит историю! Когда на самом деле был основан Минск?

Находка, уникальная для Восточной Европы своей целостностью. В деревне Городище под Минском обнаружены фрагменты стен, которые защищали древний город. Это подтверждает гипотезу о его возникновении именно на Менке, а не на Немиге, как это предполагалось долгое время. В вопросе, где был Минск изначально, разбираются уже несколько лет. Чтобы докопаться до истины, два года назад и стартовали раскопки. Что удалось найти еще? И какое значение в этом для мировой археологии? Репортаж Арины Поповой.

Минск сместился на 20 километров. Путешественник скажет: невозможно. Археолог ответит: как есть. Версия о том, что древний город раньше располагался на реке Мена, нашла еще одно подтверждение. Свидетели тому – древние стены города. Их фрагменты обнаружены в ходе раскопок в деревне Городище. По словам специалистов, такая целостность для артефактов из дерева X века – большая редкость. К слову о столетиях, находка позволила убедиться и в том, что Минск древнее своего первого упоминания в 1067-м.

Андрей Войтехович, заведующий отделом археологии Средних веков и Нового времени Института истории НАН Беларуси:

Оборонительные сооружения, которые были найдены, очень сложные и передовые на то время. Такие оборонительные сооружения мог позволить себе очень крупный, хороший, богатый город, которым в то время мог являться только Менск.

Из дерева, которое нашли, воссоздадут укрепления заново, этот проект на территории Восточной Европы будет первым. Не исключается, что единственным. Сохранить дерево поможет белорусский метод консервации. Он разработан специалистами кафедры технологического университета. Порядка года укрепления будут обрабатываться по этому методу в Гомеле. После их перевезут обратно в Городище.