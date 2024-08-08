На каких этапах учёбы школьники испытывают стресс – рассказал психолог

Август всегда приходит внезапно. Вроде бы до школы еще есть время, но уже пора морально настраиваться на учебу. Ни для кого не секрет, что чем больше мы отдыхаем, тем сложнее вливаться в рабочий ритм. Начинаются ранние подъемы, контрольные работы, домашние задания, уроки, оценки и кружки. О том, как подготовить школьника к сентябрю, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Денис Северов, магистр психологии:

У каждого школьника и, скорее всего, его родителей есть три этапа, когда он больше всего испытывает состояние стресса. Первый стресс – это когда ребенок только приходит в школу, первый класс. Второй этап – это, конечно же, пятый класс, когда ребенок переходит из младших классов в среднюю школу. Третий этап – это, конечно же, девятый и одиннадцатый класс, когда ребенок готовиться к экзаменам.