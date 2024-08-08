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Привести в порядок режим дня – что поможет ребёнку настроиться на учёбу?

08 августа 2024 19:34
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Август всегда приходит внезапно. Вроде бы до школы еще есть время, но уже пора морально настраиваться на учебу. Ни для кого не секрет, что чем больше мы отдыхаем, тем сложнее вливаться в рабочий ритм. Начинаются ранние подъемы, контрольные работы, домашние задания, уроки, оценки и кружки. О том, как подготовить школьника к сентябрю, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Ни для кого не секрет, что сентябрь – это такой тяжелый месяц, потому что настроиться на учебе ребенку даже сложнее, чем взрослому после отпуска. Все-таки три месяца лета, все вставали попозже, гуляли по улице, естественно, никто не думал об учебе. Мария, как вы настраиваете себя после такого затяжного отпуска?

Привести в порядок режим дня – что поможет ребёнку настроиться на учёбу?-1

Мария Сонич, школьница:
Я планирую режим дня свой в порядок привести. Потому что, понятно, что с утра никуда не надо, попозже мы ложимся. Утренний подъем мне дается очень тяжело, поэтому я планирую ложиться пораньше, хотя бы последнюю неделю уже по расписанию.

На каких этапах учебы школьники испытывают стресс – рассказал психолог – подробнее здесь.

# Подготовка к школе # общество # Алеся Лакина

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