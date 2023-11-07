Дело не только в грунте. Почему БелАЭС построили именно в Островце?

Новости Беларуси. День Великого Октября – наследие советского государства. После распада СССР Беларусь – одна из немногих стран, кто сохранил этот праздник и отмечает его на уровне государственного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мы не забываем историю и тем более не занимаемся ее переписыванием. Словом, помним, что именно революция 1917 года, несмотря на неоднозначные оценки историков, принесла нашему народу государственность. Сохранение праздничного настроения 7 ноября – в том числе дань памяти старшему поколению. Принимая решение, глава государства ориентировался именно на тех, кто еще помнит значимость этой красной даты. Со временем День Октябрьской революции наполнился новым смыслом и традициями для современных белорусов.

Подарком стала и БелАЭС. Не только для Островца, но и для всей страны. Как подчеркнул глава государства, это великий дар. Хотя в свое время некоторые жители Островецкого района задавались вопросом: почему атомную станцию будут строить именно у них. Первая причина – подходящий грунт. Согласно международной экспертизе, только в Гродненской и Могилевской областях может располагаться подобный высокотехнологичный проект. Вторую причину озвучил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я долго колебался, принимая решение, но решил построить здесь атомную станцию по многим соображениям. Надо было развивать этот край. Я же это помню, гродненские начальники наши – это моя вина в том числе, я уже не первый год работаю – ну, и в советские времена, они обычно ковырялись вокруг Гродно. Там было все: и урожай, и посеяно. Молодцы, работали неплохо.

Назначая Владимира Степановича [Владимира Степановича Караника, губернатора Гродненской области – прим. ред.], говорю: я тебя очень прошу, ты как-нибудь подальше смотри от Гродно, чтобы развивались другие районы. Они молодцы, топчутся по всей области. И вижу, что развитие идет. И, подлетая к атомной станции, я вообще был восхищен и поражен. Такого я не видел нигде, даже на Западе. Каждый клочок вылизан, посеяно красиво, обработано – умеют Президента встречать. А вот подальше – там не очень. Я это тоже вижу, сверху мне все видно. Но молодцы, значит, умеют делать.