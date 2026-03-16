МЧС: В Мстиславском районе подтопило низководный мост

В Мстиславском районе был подтоплен низководный мост через реку Сож и участок автодороги Парадино-Засожье. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на Могилевское областное управление МЧС.

Уровень воды над проезжей частью составляет 15-20 см, движение на этом участке закрыто, установлены предупреждающие знаки.

Эксперты отметили, что мост ежегодно затапливается во время разлива реки, поскольку изначально он проектировался как низководный. Пострадавших нет, и наблюдение за ситуацией продолжается.

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