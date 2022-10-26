«Следствие неудовлетворённости в отношениях». В чём причина супружеских измен, рассказал психолог

Семейная лодка разбилась о быт. Неутешительная статистика – большинство пар разводится. Порой мирно урегулировать финансовые и имущественные вопросы удается не всегда. Должен ли мужчина уйти красиво и все оставить бывшей супруге и детям или все-таки свои интересы превыше всего? О том, как разойтись без ссор и скандалов и почему некоторые делят ложки, а другие уходят с одним лишь чемоданчиком, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Мне кажется, все равно не в каждом случае, не в каждой семье нужно идти к психологу, прежде чем принять такое решение [развестись – прим. ред.]. Потому что ведь разные ситуации бывают. Одно дело, когда партнеры не слышат друг друга, а другое – как раз таки домашнее насилие, измены. Мне кажется, в этом случае и психолог не нужен.

Максим Бодиков, семейный психолог:

Это очень категорично, потому что измена никогда не является причиной развода. Измена – это следствие неудовлетворенности в отношениях. В моей практике большое количество семей, которые благодаря измене смогли вскрыть большой пласт других проблем – про отсутствие правил, несоответствие… Алеся Лакина:

Позвольте с вами не согласиться. Как говорил Фрейд: «Человек, который не реализовал себя в жизни, реализует себя через постель». То есть измена может быть не потому, что его не устраивает семейная жизнь, женщина или мужчина, рядом который с ней, а потому что человек просто не уверен в себе и пытается повысить свою самооценку.