«Следствие неудовлетворённости в отношениях». В чём причина супружеских измен, рассказал психолог
Семейная лодка разбилась о быт. Неутешительная статистика – большинство пар разводится. Порой мирно урегулировать финансовые и имущественные вопросы удается не всегда. Должен ли мужчина уйти красиво и все оставить бывшей супруге и детям или все-таки свои интересы превыше всего? О том, как разойтись без ссор и скандалов и почему некоторые делят ложки, а другие уходят с одним лишь чемоданчиком, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Мне кажется, все равно не в каждом случае, не в каждой семье нужно идти к психологу, прежде чем принять такое решение [развестись – прим. ред.]. Потому что ведь разные ситуации бывают. Одно дело, когда партнеры не слышат друг друга, а другое – как раз таки домашнее насилие, измены. Мне кажется, в этом случае и психолог не нужен.
Максим Бодиков, семейный психолог:
Это очень категорично, потому что измена никогда не является причиной развода. Измена – это следствие неудовлетворенности в отношениях. В моей практике большое количество семей, которые благодаря измене смогли вскрыть большой пласт других проблем – про отсутствие правил, несоответствие…
Алеся Лакина:
Позвольте с вами не согласиться. Как говорил Фрейд: «Человек, который не реализовал себя в жизни, реализует себя через постель». То есть измена может быть не потому, что его не устраивает семейная жизнь, женщина или мужчина, рядом который с ней, а потому что человек просто не уверен в себе и пытается повысить свою самооценку.
Максим Бодиков:
Вы говорите, что решение проблемы неуверенности в себе и самооценки – развод. Странная какая-то логика.
Алеся Лакина:
Нет, я считаю, что если тебя предали, то не стоит прощать.
Максим Бодиков:
Поэтому у нас такое количество разводов, потому что многие так считают. Считают, что измена – это проблема изменщика, а это не всегда так. Измена – это проблема пары, семейных отношений. Это не проблема того, что кто-то изменяет. Это проблема отношений как таковых.
Делили ложки. Почему некоторые мужчины при разводе оставляют бывшую супругу ни с чем – подробнее здесь.