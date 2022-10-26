Вольфович: заявления руководителей коллективного Запада про плановые учения вызывают смех

Новости Беларуси. На Западе идут интенсивные военные приготовления. И в них вкладывают больше деньги. Конкретные цифры и факты 26 октября руководство Совета безопасности и Министерства обороны назвало жителям Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее задачу достоверно и полно проинформировать людей о внешнеполитической обстановке вокруг Беларуси и мерах, принимаемых для обеспечения национальной безопасности, поставил глава государства. На диалоговой площадке в Гомеле было подчеркнуто, что сегодня строится многополярный мир, где американские спецслужбы развертывают гибридную войну. У западных границ Беларуси наращивается военное присутствие вооруженных сил НАТО.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

С территории Польши, Литвы, Латвии – военная активность этих стран не может не вызывать беспокойство, поведение различных учений, особенно крайние учения, которые проходят с 17 по 30 октября. Учения с ядерными силами отрабатываются, где на территории России и Польши в соответствии с планом учений рассматривается порядка 400 объектов для поражения, учения носят наступательный характер, а не оборонительный. И все заявления руководителей коллективного Запада о том, что это плановые учения, конечно, вызывают легкую иронию и смех.