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В результате пожара в больнице Индии погибли по меньшей мере 10 пациентов

16 марта 2026 08:50
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10 человек погибли, еще 11 получили ранения во время пожара, вспыхнувшего в больнице восточного индийского штата Одиша, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате пожара в больнице Индии погибли по меньшей мере 10 пациентов-2

По данным профильных служб, пожар возник поздней ночью в отделении интенсивной терапии, где находились свыше 20 пациентов. По последней информации, большинство пострадавших – сотрудники лечебного заведения, которые пытались спасти пациентов.

В результате пожара в больнице Индии погибли по меньшей мере 10 пациентов-4

Наш родственник был здесь. Когда начался пожар, персонал больницы приказал всем покинуть помещение, сообщив о возгорании. Сейчас мы слышим, что погибло до 10 человек. Мы очень переживаем. Мы пытаемся узнать о нем хоть что-то от персонала, но они ничего нам не сообщают. Мы очень обеспокоены. 

Прибывшие на место спасатели боролись с пожаром до утра. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства трагедии. По основной версии она произошла из-за короткого замыкания. 

# Пожар # Индия

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