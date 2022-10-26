Карпенко о едином дне голосования: раньше мы постоянно были в состоянии избирательного процесса

Изменение Избирательного кодекса необходимо, поскольку на референдуме принята новая редакция Конституции Беларуси. Как известно, в ней предусмотрен единый день голосования для выборов депутатов Палаты представителей и местных советов.

Игорь Карпенко, председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов:

Мы не растягиваем этот процесс на различные года. Почему? Помните, когда у нас отдельно были выборы в местные советы, парламентские выборы, потом выборы Президента. То есть фактически мы в пятилетие постоянно были в состоянии избирательного процесса. Это дает большие возможности для стабильного развития, реализации намеченных социально-экономических планов, программ, которые у нас принимаются на пятилетие. Наверное, это оправдано и сыграет свою позитивную роль.

Принять законопроекты планируют до марта 2023 года. Ну а пока идет их обсуждение. Предложения можно направить и через государственный правовой ресурс «Правовой форум Беларуси».