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Карпенко о едином дне голосования: раньше мы постоянно были в состоянии избирательного процесса

26 октября 2022 13:04
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Новости Беларуси. Формирование института Всебелорусского народного собрания и изменения Избирательного кодекса. Общественные обсуждения важных законопроектов проходят по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Карпенко о едином дне голосования: раньше мы постоянно были в состоянии избирательного процесса-1

Изменение Избирательного кодекса необходимо, поскольку на референдуме принята новая редакция Конституции Беларуси. Как известно, в ней предусмотрен единый день голосования для выборов депутатов Палаты представителей и местных советов.

Карпенко о едином дне голосования: раньше мы постоянно были в состоянии избирательного процесса-4

Игорь Карпенко, председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов:
Мы не растягиваем этот процесс на различные года. Почему? Помните, когда у нас отдельно были выборы в местные советы, парламентские выборы, потом выборы Президента. То есть фактически мы в пятилетие постоянно были в состоянии избирательного процесса. Это дает большие возможности для стабильного развития, реализации намеченных социально-экономических планов, программ, которые у нас принимаются на пятилетие. Наверное, это оправдано и сыграет свою позитивную роль.

Принять законопроекты планируют до марта 2023 года. Ну а пока идет их обсуждение. Предложения можно направить и через государственный правовой ресурс «Правовой форум Беларуси».

# Закон # общество # Игорь Карпенко # Фотофакт

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