Президент США призвал семь стран присоединиться к коалиции по охране Ормузского пролива

Однако, по мнению главы Белого дома, страны, которые зависят от ближневосточной нефти должны самостоятельно позаботиться о безопасности судоходства в этом регионе, обеспечив охрану танкеров, везущих им нефть. Призыв Трампа широко обсуждают в мировых СМИ. По мнению экспертов, это признание подтверждает факт отсутствия у американского лидера эффективного плана решения ситуации.

Дональд Трамп, президент США:

Я требую, чтобы эти страны вмешались и защитили свою территорию. Поскольку это действительно их собственная территория. Это район, откуда они получают свои энергоносители. Им следует прийти и помочь нам в его защите. Можно даже сказать, что нас там, возможно, вообще не должно быть, поскольку нам это не надо, у нас у самих полно нефти. По уровню добычи мы находимся на первом месте во всем мире. Но мы делаем это почти по привычке, но мы также делаем это ради наших очень хороших союзников.

Трамп не стал уточнять, о каких именно странах идет речь, пояснив, что Штаты ведут переговоры примерно с семью государствами по этому вопросу. Администрация США планирует объявить о создании коалиции для сопровождения судов через Ормузский пролив уже на этой неделе. При этом глава Белого дома, предупредил о негативном для НАТО развитии событий, если страны альянса не помогут США обеспечить безопасность Ормузского пролива.