Депутаты в первом чтении приняли законопроект по вопросам регулирования брачных и семейных отношений

С начала 2023-го товарооборот между Беларусью и Россией составил почти 40 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По итогам года эта цифра может вырасти до 50-ти. Показатели достойные, но чтобы продолжать расти, необходимо корректировать правовую базу.

Этому в том числе должно поспособствовать и соглашение о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении госзакупок и о международных автомобильных перевозках, которое ратифицировали депутаты. В ходе заседания парламентарии рассмотрели и приняли ряд законопроектов. Во втором чтении документы, касающиеся вопросов уголовной ответственности, производства и оборота алкогольной продукции, инвестиций, нотариальной деятельности, изменений воздушного кодекса. В первом чтении принят проект «Об изменении законов по вопросам регулирования брачных и семейных отношений».