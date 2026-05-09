Делегация гостей из Германии посетила Брестскую крепость в День Победы

В праздничном Бресте центральным местом в День Победы стала легендарная цитадель. Именно здесь в дни обороны Брестской крепости в самом начале Великой Отечественной был сделан первый шаг на долгом пути к нашей Победе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тысячи брестчан и гостей города встретили День Победы в легендарной крепости.

Летом 41-го защитники Брестской крепости умирали, но не сдавались – такое послание они оставили на стенах. Враг обрушил на цитадель всю свою военную мощь. От бессилия на седьмой день сопротивления нанесли авиационный удар «Сатаной» – бомбой более полутора тонн. В ответ крепость сопротивлялась месяц. Тысячи брестчан и гостей города сегодня пришли сюда, чтобы поклониться подвигу защитников. Вечный огонь, который никогда не гаснет, – вечная память героям. Пламя благодарности поколений. По традиции россыпь алых цветов, поток людей не прекращаются на протяжении всего дня.

Празднуем семьей, с друзьями встречаемся. С замечательным гармонистом празднуем песней, чествуя наших погибших, которые подарили мирное небо.

Каждое поколение должно помнить о том подвиге, который совершили такие же молодые ребята, как наши дети. Они уже примерно в таком возрасте, в котором мальчишки шли на защиту, не боясь и искренне веря в свою праведность.

Над цитаделью вертолет Ми-8 несколько раз пронес государственный флаг, а на площадь Церемониалов внесли знамя крепости, найденное после войны в одном из казематов. Брестская крепость-герой – один из самых известных мемориальных комплексов, символизирующих мужество, стойкость и героическое сопротивление советских солдат в первые дни Великой Отечественной войны. В числе участников торжественного митинга в Брестской крепости – делегация гостей из Германии.