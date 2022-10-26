Впервые проходит слёт советов пожилых граждан страны – в первый день они посетили Дворец Независимости

Новости Беларуси. В Беларуси проживает около 1,5 миллиона представителей старшего поколения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это люди в возрасте от 65 лет, кто принимает активное участие в жизни общества и готов делиться многолетним опытом и мудростью. 26 октября впервые проходит слет советов пожилых граждан страны. Форуму предшествует экскурсия в один из символов суверенитета и независимости Беларуси – Дворец Независимости.

Многие гости уже не первый раз проходят по историческим залам архитектурной жемчужины. Для жителя Могилева Виктора Пинчука экскурсия стала приятным подарком. В 2015 году он, будучи сенатором, присутствовал на инаугурации главы государства в торжественном зале, а сегодня празднует 7 лет в должности председателя Могилевского райисполкома. По словам Виктора Федоровича, за прошедшие годы Дворец Независимости наполнился исторической духовностью, которая ощущается с порога.

Виктор Пинчук, председатель Белорусского общественного объединения ветеранов Могилева:

Как говорят, что такое храм? Храм – это намоленное место, так вот и здесь чувствуется та духовность. Воистину, Дворец Независимости – это храм государственности. Он, я вам скажу, это пример того, что наша республика – это суверенное государство, это самостоятельное государство. Государство со всей атрибутикой власти. Здесь воистину все собрано самое передовое, я имею в виду архитектурные части, строительные части. Это умы людей сплотили в эту изюминку, где, на самом деле, с удовольствием можно сказать, что мы не хуже любого государства.

Екатерина Коледа, начальник главного управления социального обслуживания и социальной помощи Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Вау-эффект все производит – и красота, и история, и богатство за пока короткую историю. 10 лет для истории – это мало, но вместе с тем участником каких событий и каких людей, какие мероприятия видели эти стены. Нам есть что сказать и есть чем гордиться.

Напомним, советы пожилых граждан созданы в каждом регионе Беларуси. По словам организаторов сегодняшнего форума, стоит задача не просто изучить потребности пожилых людей, но и подчеркнуть их возможности. Цель особенно актуальная после принятия национальной стратегии «Активное долголетие – 2030».

Лариса Оленская, председатель совета пожилых граждан при Витебском горисполкоме:

Потенциал людей старшего возраста мы стараемся использовать на благо людей. А это разные направления работы: развитие волонтерской деятельности, участие в диалоговых площадках, участие в гражданско-патриотических акциях. Начало форума совета пожилых граждан начинается с посещения Дворца Независимости. С моей точки зрения, это знак глубокого уважения к заслугам старшего поколения. И поэтому мы искренне благодарны организаторам за то, что имеем возможность посетить такой знаковый объект.