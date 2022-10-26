Смартфон может заменить целую студию. На фестивале «Анимаёвка» раскрыли секреты создания мультфильмов

Новости Беларуси. Почему Винни-Пух ходит наоборот и как создать мультик в смартфоне? Могилев на три дня превратился в столицу анимации, где раскроют секреты создания фильмов, а также выберут лучшие творческие работы, выполненные руками детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Анимаевка» – единственный в своем жанре форум в Беларуси. География его участников постоянно расширяется. Среди новых друзей представители Алжира, Ганы, Малайзии, Нигерии, Новой Зеландии, Саудовской Аравии и Ямайки. Всего же для участия заявлено 174 фильма из 44 стран. Зрителям подготовили трехдневный марафон мультфильмов, будут организованы интересные встречи и мастер-классы. Уже сегодня гости форума встретились с режиссером и сценаристом Сергеем Струсовским и узнали, как смартфон может заменить целую студию и стать современной площадкой для творчества.

Полина Акинчиц, жительница Могилева:

Когда была первая волна коронавируса, было очень скучно, мы сидели дома постоянно. И, чтобы не скучать, мы начали лепить из пластилина, создавали свои мультики. Так появился мой первый мультфильм про ленивого кота, который понравился мне и моим сверстникам. И сегодня я пришла, чтобы получить больше опыта от настоящего профессионала.

Сергей Струсовский, режиссер, сценарист и продюсер:

Я делаю то, что сам когда-то в детстве не мог бы делать. Но сегодняшние дети это могут делать. Они сегодня не только могут смотреть, имея такую возможность, большое количество анимационных фильмов, но и сами создавать эти фильмы. Плюс, кроме этого, они могут после этого со своими фильмами принимать участие в фестивалях. И это можно делать не так, как это было раньше, взрослым только людям, дядям и тетям. Сегодня это можно делать современным школьникам.