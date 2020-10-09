Делают населённый пункт современным и уютным. В Копыльском районе за порядком следит старейшина деревни

Новости Беларуси. Населенные пункты продолжают благоустраивать. За этим внимательно следят сельские советы и старейшины деревень, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Так населенные пункты становятся красивыми, современными и уютными. Старейшины помогают и тем, кто нуждается во внимании и поддержке. В первую очередь это ветераны войны, инвалиды, пожилые люди. Свой мэр деревни есть и в Котельниках Копыльского района. Подробности у Юлии Минич.

Юлия Минич, корреспондент:

Ее в деревне Котельники знают все. Она следит за порядком, помогает соседям. Ирина Владимировна в роли старейшины уже пять лет. За любое дело берется с охотой.

Ирина Владимировна в жизни деревни всегда была активной, поэтому на должность старейшины согласилась сразу. Теперь в Котельниках всегда порядок, своевременно проводится обкашивание дороги и вывоз мусора, оперативно решаются все вопросы. Времени хватает и на повседневные заботы: и на рабочие дни, и на семью, и на собственные увлечения.

Ирина Шумская:

У нас летом шумно. Все внуки приезжают, и дети приезжают – мы такие все подвижные, любим рыбалкой заниматься, в летний сезон ездим с мужем на рыбалку. А зимой уже длинные вечера, так поделками занимаюсь. Кручу трубочки бумажные, плету корзинки всякие – в основном так. Раньше, когда была помоложе, то вязанием занималась. Сейчас уже такое занятие нашла.

В чистоте и порядке также собственное подворье. Здесь Ирина Владимировна в роли садовника, ландшафтного дизайнера. Поддержка женщины – муж Александр Демьянович. Помогает во всем, воплощает идеи. Например, сейчас увлекается холодной ковкой по металлу.

Александр Шумский:

Поделал козырьки, потом беседку, обувницы, цветочницы.

В небольшой красивой деревне 50 дворов. Жители – в основном люди пожилого возраста. Ирина Владимировна всегда спешит им на помощь, старается сделать жизнь каждого комфортной и удобной.

По инициативе старейшины в деревне проложили новую дорогу, поменяли счетчики.

Зинаида Талейко:

Всегда обращаюсь, если что-то мне надо: в сельский совет, по конторе спросить, про воду, по счетчикам, еще что-то. Она всегда ответит. Все стараются обкашивать свои улицы, придомовые территории.