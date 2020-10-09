В Минской области на одного безработного приходится 15 вакансий. Какие профессии выбирают чаще?

Новости Беларуси. По сравнению с 2019 годом в Минской области значительно уменьшилось количество безработных, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сейчас на учете стоят более тысячи человек. На каждого безработного приходится 15 вакансий. Хватает предложений и в сфере сельского хозяйства. О том, как безработные помогают фермерам, в материале Вероники Сойко. В Стародорожском центре занятости стараются помочь всем. Так, работу для Людмилы Стрижневой нашли менее чем за сутки. Не успела даже написать заявление, как уже утром ехала на местное овощехранилище. Транспортом тоже обеспечили.

В Пастовичах сейчас разгар сезона: весь собранный картофель нужно отсортировать. Так что дополнительные рабочие руки здесь просто необходимы.

Людмила Стрижнева, жительница Старых Дорог:

В «Пастовичи», думаю: чем дома быть, пока работы нет, поеду сюда. А вот Александр Семко на вопрос о том, почему он поехал «на картошку», отвечает просто: хотел помочь! И работа нравится. Мужчина успел побывать и в поле, и в хранилище. В день можно зарабатывать от 12 до 20 рублей.

Александр Семко, житель Старых Дорог:

В восемь часов выезжаем с биржи и до полпятого здесь. А что дома делать, сидеть одному?

Вероника Сайко, корреспондент:

Приезжают «на картошку» не только безработные. Есть те, кто решил подзаработать лишнюю копейку во время официального отдыха или на выходных. Татьяна Карпеева – на пенсии. Дома делать нечего, время и здоровье позволяют. А куда потратить деньги всегда найдется.

Татьяна Карпеева, жительница агрогородка Коваличи:

Это не так сложно, не так тяжело. Потихонечку… И помощь, и на душе радостно, потому что работаешь. Всего на овощехранилище в Пастовичах сейчас работают 20 человек. Все делают по совести. Знают: овощи отправятся в школы и детские сады.

Татьяна Довнар, заместитель директора сельхозпредприятия «Пастовичи»:

Мы планируем где-то через неделю закончить овощеуборку, а потом у нас переборка. Во-первых, нам надо сортировать и на семена. Урожай у нас хороший, поэтому у них еще работа будет, я думаю, месяц точно. Одна десятая процента – такой уровень безработицы в Старых Дорогах. Год назад он был больше. Вакансий в районе достаточно.

Лилия Козел, главный специалист управления по труду, занятости и социальной защите Стародорожского райисполкома:

В обязательном порядке паспорт, трудовая книжка, справка за последние 12 месяцев работы и еще, если есть несовершеннолетние дети до 14 лет, свидетельство о рождении.