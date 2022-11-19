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Председатель ГПК: мы уходим от военщины, которая была в СССР. Уже новые границы, их нужно охранять по-новому

19 ноября 2022 14:46
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Новости Беларуси. Более полутора тысяч новобранцев пограничной службы 19 ноября взяли на себя обязательство стоять на защите государственных рубежей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председатель ГПК: мы уходим от военщины, которая была в СССР. Уже новые границы, их нужно охранять по-новому-1

170 военнослужащих пополнили ряды Гродненской пограничной группы. Отбор молодых людей проходил с учетом ранее полученных ими профессий, которые можно применить в пограничной службе. Большая часть новобранцев имеют среднее специальное и профессионально-техническое образование. Каждый пятый – обладатель диплома об окончании высшего учебного заведения. В числе призванных на службу также немало продолжателей пограничных и военных династий, спортсменов, успевших достичь значимых результатов.

Председатель ГПК: мы уходим от военщины, которая была в СССР. Уже новые границы, их нужно охранять по-новому-4

Более недели назад военнослужащим вручили боевое оружие. Навыки владения автоматом Калашникова и другим вооружением военнослужащие получают в учебном центре «Беляны», где созданы все условия для комфортного быта военнослужащих.

Председатель ГПК: мы уходим от военщины, которая была в СССР. Уже новые границы, их нужно охранять по-новому-7

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:
Какая бы ни была совершенная техника, электронная оптика, видеокамеры, все равно там человек, его нужно обучить, потому что техника мертва. Новые подходы, новые технологии. Конечно, мы уже готовим больше на инженерный лад, больше уже на системы интеллектуальной охраны границы. Уходим мы от той военщины, которая была в старом Советском Союзе, уже новые границы, их нужно охранять по-новому.

Председатель ГПК: мы уходим от военщины, которая была в СССР. Уже новые границы, их нужно охранять по-новому-10

Александр Носачев, курсант внештатного учебного пункта Гродненской пограничной группы:
Офицеры и сержанты очень внимательны, всегда помогут. Нет такого вопроса, который бы не решился. Следующий год, после окончания учебного пункта, я собираюсь провести на границе, достойно отслужить и отдать долг своей Родине на государственной границе.

Председатель ГПК: мы уходим от военщины, которая была в СССР. Уже новые границы, их нужно охранять по-новому-13

Служить в подразделения границы молодые люди отправятся после завершения обучения.

# Государственная граница Беларуси # общество # Анатолий Лаппо # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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