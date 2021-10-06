«Делаем акцент на работе с молодёжью». В Беларуси проведут акцию «Чистый лес»

В жизни Синеокой бесконечные просторы лесных массивов играют важнейшую роль. Пышный изумрудный лес не только визитная карточка страны, но и значимое природное богатство, которое необходимо беречь как зеницу ока. С целью сохранить первозданную красоту белорусских пейзажей и была организована акция «Чистый лес».

Анастасия Мацкевич, пресс-секретарь Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь: В 2021 году акция «Чистый лес» пройдет уже 11-й раз, будет приурочена к Году народного единства. Традиционно основная задача этой акции – привлечь внимание нашей общественности, наших граждан к необходимости бережного отношения к лесному фонду. В течение дня волонтеры могут помочь работникам государственной лесной охраны в наведении порядка в лесном фонде, в уборке мусора, захламленности, в благоустройстве каких-то памятных мест, воинских захоронений.

Сделать шаг навстречу добру и стать участником акции может любой желающий. Для этого достаточно обратиться в ближайший лесхоз или лесничество и проявить инициативу. Новоиспеченных волонтеров обеспечат всем необходимым инвентарем.

Анастасия Мацкевич: Все последние годы мы делаем особый акцент на работе с молодежью, с нашими школьниками, поэтому каждый ребенок, который примет участие в акции, получит символический сувенир на память в подарок от наших лесохозяйственных учреждений. Мы убеждены, что если воспитывать и прививать любовь к лесу с раннего детства, то потом, когда этот ребенок вырастет, он эту же любовь будет прививать своим детям.

Экологическая кампания охватит каждый уголок страны. А это значит, что грядущие осенние выходные наедине с природой обещают быть весьма продуктивными.

Анастасия Мацкевич:

Акция продлится всего один день, но за один день совместными усилиями можно многое успеть сделать. Например, в 2020 году только за сутки из лесного фонда было вывезено более 4 500 кубометров мусора и захламленности. Это результат труда волонтеров, добровольцев и работников государственной лесной охраны. Дополнительно было высажено свыше миллиона различных деревьев. Таким образом мы сделали наш лесной фонд еще более зеленым и красивым.