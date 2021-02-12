Декан МГУ имени Кулешова: сейчас надо заниматься работой по формированию информационной культуры у молодёжи

Новости Беларуси. Во Дворце Республики находится информационная команда СТВ. В выездной студии нашего телеканала гостями становятся делегаты, политологи, эксперты и дипломаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Игорь Позняк, СТВ:

Итоги первого дня подводим. Что касается вашей специализации. Мы, журналисты, подметили, что около половины выступления главы государства так или иначе было связано с вызовами нового времени и с ролью молодежи. Как вам видится, вот этот рубеж, к которому мы сейчас подошли, – как дальше должна выстраиваться молодежная политика, коль вы работаете с молодежью?

Дмитрий Роговцов, декан факультета экономики и права МГУ им. А. А. Кулешова:

Действительно, Президент вчера в своем докладе обратил достаточно внимания на проблему молодежи, ведь молодежь – это будущее нашей страны. Это новые граждане, на которых будет возложена роль нести и строить в дальнейшим нашу страну, независимую Республику Беларусь. Надо отметить тот факт, что сейчас надо действительно заниматься работой, направленной на формирование информационной культуры у подрастающего поколения. Потому что мы в условиях развития информационного общества, доминирования социальных сетей, а основной способ коммуникации у молодых граждан и подростков – социальные сети. И они доверяют той информации, которая имеется в этих сетях. Это модно, это тренд среди молодежи. Но при этом данные средства используются для манипулирования общественным сознанием. И мы столкнулись с этой проблемой в прошлом году. В принципе, это информационная война, большая манипуляционная игра продолжается и сейчас.

Игорь Позняк:

Чисто психологический момент, то есть зрелый человек, который взвешивает, который опирается на собственный опыт, – это одна история. А молодой человек, который в гаджете живет… Как ему здесь разобраться? Как ему здесь не быть использованным? Дмитрий Роговцов:

Начинается процесс социализации молодого белоруса, молодого гражданина нашей страны в семье. И даже выступали вчера докладчики, которые во второй половине мероприятия обращали внимание, что родителям сейчас проще купить гаджет, дать ребенку. И ребенок занимается сам собой. И при этом родители не отводят внимание формированию, как бы это пафосно не звучало, гражданско-патриотических чувств, ценностей культурно-исторических, так чтобы действительно формировалась национально-государственная идентичность нашего молодого поколения.