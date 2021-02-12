Декан МГУ имени Кулешова: сейчас надо заниматься работой по формированию информационной культуры у молодёжи
Новости Беларуси. Во Дворце Республики находится информационная команда СТВ. В выездной студии нашего телеканала гостями становятся делегаты, политологи, эксперты и дипломаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Игорь Позняк, СТВ:
Итоги первого дня подводим. Что касается вашей специализации. Мы, журналисты, подметили, что около половины выступления главы государства так или иначе было связано с вызовами нового времени и с ролью молодежи. Как вам видится, вот этот рубеж, к которому мы сейчас подошли, – как дальше должна выстраиваться молодежная политика, коль вы работаете с молодежью?
Дмитрий Роговцов, декан факультета экономики и права МГУ им. А. А. Кулешова:
Действительно, Президент вчера в своем докладе обратил достаточно внимания на проблему молодежи, ведь молодежь – это будущее нашей страны. Это новые граждане, на которых будет возложена роль нести и строить в дальнейшим нашу страну, независимую Республику Беларусь. Надо отметить тот факт, что сейчас надо действительно заниматься работой, направленной на формирование информационной культуры у подрастающего поколения. Потому что мы в условиях развития информационного общества, доминирования социальных сетей, а основной способ коммуникации у молодых граждан и подростков – социальные сети. И они доверяют той информации, которая имеется в этих сетях. Это модно, это тренд среди молодежи. Но при этом данные средства используются для манипулирования общественным сознанием. И мы столкнулись с этой проблемой в прошлом году. В принципе, это информационная война, большая манипуляционная игра продолжается и сейчас.
Игорь Позняк:
Чисто психологический момент, то есть зрелый человек, который взвешивает, который опирается на собственный опыт, – это одна история. А молодой человек, который в гаджете живет… Как ему здесь разобраться? Как ему здесь не быть использованным?
Дмитрий Роговцов:
Начинается процесс социализации молодого белоруса, молодого гражданина нашей страны в семье. И даже выступали вчера докладчики, которые во второй половине мероприятия обращали внимание, что родителям сейчас проще купить гаджет, дать ребенку. И ребенок занимается сам собой. И при этом родители не отводят внимание формированию, как бы это пафосно не звучало, гражданско-патриотических чувств, ценностей культурно-исторических, так чтобы действительно формировалась национально-государственная идентичность нашего молодого поколения.
Игорь Позняк:
Мне кажется, здесь совершенно новые методы нужны, потому что то, что мы с вами люди поколения 80-х, когда нас водили в музеи, – вот это сегодня не всегда работает. Сегодня как-то по-новому нужно, может быть, тоже как-то с использованием вот этой штуки.
Дмитрий Роговцов:
Я не спорю, да, но это требует достаточно серьезных затрат, и я думаю, что в рамках работы итоговой резолюции Всебелорусского народного собрания будет выработано конкретное предложение и определены перспективы работы молодежи именно в информационном пространстве. Надо надеяться, что это действительно позитивно скажется на сложившейся ситуации в молодежной среде. Мы видим, что государство обратило на это внимание – предлагать переработать концепцию информационный безопасности, внести соответствующие поправки в действующее законодательство. И я думаю, что молодежью действительно займутся не только система образования, но и сопутствующие органы.
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