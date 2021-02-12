Александр Лукашенко: сознание людей в руках крупнейших гигантов интернет-индустрии

Новости Беларуси. Главное общественно-политическое событие пятилетия. На два дня Всебелорусское народное собрание стало площадкой для масштабной дискуссии. В ней принимает участие 2400 делегатов, а также несколько сотен приглашенных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 12 февраля пройдет второй день разговора на общенациональном уровне. А взгляд на итоги первого дня – в репортаже Евгения Пустового.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Мейнстрим шестого Всебелорусского народного собрания – не только социально-экономические изменения, но еще и политический апгрейд. Изменения в Конституции будут, но не скоропалительные – взвешенные решения, чтобы все было в рамках посылов нынешнего форума народовластия. «Единство. Развитие. Независимость». Здесь представлена вся страна. Здесь рассматриваются самые острые вопросы белорусской государственности. От создания современных региональных клиник до такой разрекламированной реформы Конституции. Реформы или все-таки планомерное развитие? Предложения Президента поддерживают, обсуждают. В общем, идет живой политический диалог.

Владислав Балабушко, директор сельхозпредприятия, делегат VI Всебелорусского народного собрания:

Обновляемся техникой, обновляемся сегодня оборотными средствами, есть планы повышения заработной платы. Сегодня она уже подходит к 1000 в среднем по хозяйству. Есть планы, есть будущее. Разруха в мировой системе здравоохранения и мировой хаос из-за информационных вирусов через Telegram-каналы. Говорят, что все не так, но не предлагают, что делать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Видимо, настало время обновить концепцию национальной безопасности. В непосредственной близости от наших границ создана необходимая инфраструктура – кибервойска и сеть натовских киберцентров. Нет сомнений, что из всех рисков национальной безопасности безопасность информационная становится главной болевой точкой. Нельзя оставить без внимания то, что постоянное присутствие человека в социальных сетях, на форумах, в медиаканалах формирует интернет-зависимость. Люди просто выпадают из реальной жизни, теряют элементарные коммуникативные навыки. Что еще хуже, они теряют способность к аналитическому мышлению. Сознание людей в руках крупнейших гигантов интернет-индустрии, услугами которых не брезгуют пользоваться спецслужбы отдельных государств. Понятно, политика – это вершина государственного айсберга. Но белорусов волнуют и более приземленные вопросы. Людей семейных – детские сады в зоне комфорта, новые аппараты УЗИ в региональных больницах. Молодежь интересуется системой управления, стартапами государственного масштаба.