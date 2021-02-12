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Александр Лукашенко: я не боюсь никакой точки зрения, готов дискутировать с каждым

12 февраля 2021 08:24
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Новости Беларуси. Стране нужны продвинутые инициативные люди, но они должны работать прежде всего в интересах государства, а не на его разрушение. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил 12 февраля, принимая участие в VI Всебелорусском народном собрании, сообщает БЕЛТА. 

Глава государства сделал ряд заявлений на эту тему после выступления директора бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени М. С. Кунявского Жанны Тарасевич.  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Да, нам нужны продвинутые инициативные люди, но они должны работать прежде всего в интересах государства, а не на его разрушение. Мы не будем ни с кем сводить счеты. Но те процессы, которые нужно держать под контролем, мы будем держать.  

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Также Президент подчеркнул, что не боится никакой точки зрения и готов дискутировать с каждым.  

Александр Лукашенко:
Каждый имеет право на свою точку зрения. Клянусь вам детьми. Я не боюсь никакой точки зрения. Я готов дискутировать с каждым. Нет развития, если нет конкуренции идей и мыслей.  

# Всебелорусское народное собрание # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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