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Мониторинг по вопросу обоснованности роста цен на лекарства проводится в аптеках Беларуси

12 февраля 2021 06:09
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Новости Беларуси. Один из вопросов, который волнует население, – обоснованность роста цен на лекарства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы ответить на него, мониторингом займется Комитет госконтроля совместно с другими ведомствами, которые проводят проверку в государственных и частных аптеках.

Мониторинг по вопросу обоснованности роста цен на лекарства проводится в аптеках Беларуси-1

В ходе мониторинга изучается вопрос обоснованности роста цен на отечественные и импортные препараты. Также анализируется информация о формировании стоимости на товары. Комитет госконтроля рекомендует аптечным сетям принять меры по снижению цен на социально значимые лекарства, не дожидаясь предписаний проверяющих.

На сколько вырастут цены на лекарства в Беларуси и чего ждать покупателям? Рассказали эксперты (читать далее). 

# Лекарства # общество # Фотофакт

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