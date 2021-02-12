Мониторинг по вопросу обоснованности роста цен на лекарства проводится в аптеках Беларуси

Новости Беларуси. Один из вопросов, который волнует население, – обоснованность роста цен на лекарства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы ответить на него, мониторингом займется Комитет госконтроля совместно с другими ведомствами, которые проводят проверку в государственных и частных аптеках.
В ходе мониторинга изучается вопрос обоснованности роста цен на отечественные и импортные препараты. Также анализируется информация о формировании стоимости на товары. Комитет госконтроля рекомендует аптечным сетям принять меры по снижению цен на социально значимые лекарства, не дожидаясь предписаний проверяющих.
На сколько вырастут цены на лекарства в Беларуси и чего ждать покупателям? Рассказали эксперты (читать далее).