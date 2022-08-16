Чем запомнилась вступительная кампания 2022? Рассказала первый замминистра образования

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси, и Андрей Злотников, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Юлия Бешанова, ведущая:

Не можем мы в преддверии нового учебного года не поговорить о том, как же прошло лето для сферы образования. Наверное, самая горячая тема – это вступительная кампания. Она завершилась, давайте подведем ее итоги. Насколько были грамотно и качественно подготовлены абитуриенты? Может, как-то сместились приоритеты по профессиям? Что вы для себя отметили? Более 48 тысяч абитуриентов стали студентами вузов

Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси:

Вступительная кампания не совсем завершилась, потому что у нас еще есть прием на сельскохозяйственные специальности, который будет продолжен с 15 ноября по 20 декабря на заочную форму обучения. Тем не менее основные итоги мы можем уже подвести. Более 48 тысяч абитуриентов стали студентами вузов. Целый ряд специальностей пользовался особым спросом. Видим это по тем баллам, которые стали результативны, чтобы поступить в вуз. Перечень этих специальностей традиционный – это медицинские специальности (стоматология, лечебное дело), отдельные специальности сферы экономики, специальности, связанные с изучением иностранных языков, лингвистика. Завершился прием и на уровень профессионально-технического, среднего специального образования. Тут тоже достаточно высокие результаты. Есть целый ряд специальностей, которые особенно востребованы так же, как и в прошлом году. Уверена, что следующий период – это период аналитики этих результатов, будем смотреть, анализировать, принимать решение по объему и набору следующего года. Юлия Бешанова:

Баллы в этом году были высокие? Насколько были подготовлены абитуриенты, если сравнить с прошлым годом? Наиболее востребованные специальности составляли 350 и более баллов

Ирина Старовойтова:

Те специальности, которые были наиболее востребованы абитуриентами, составляли 350 и более баллов. Конечно, есть и те специальности, которые составляли либо 1:1, либо есть специальности, например, сельскохозяйственного профиля, та же зоотехния, к сожалению, не востребованная абитуриентом. Но здесь нужно проводить анализ, смотреть. Мы понимаем, что, с одной стороны, у нас есть потребность в кадрах на предприятиях и организациях. С другой стороны, есть и понимание того, что мы цифрами приема не закроем эту потребность. В связи с тем, что цифры приема определяются, во-первых, исходя из социально-экономического развития регионов, затем определяется прогноз потребности кадров и демографическая ситуация. Эти три составляющие играют роль в определении цифр приема. Поэтому когда цифра определяется, когда мы во взаимодействии с заказчиками кадров прорабатываем этот вопрос, мы должны видеть и понимать, что с закрепляемостью кадров на местах. Если есть текучка кадров, если закрепление невысокое, то говорить об увеличении цифр приема практически бессмысленно. Юлия Бешанова:

А когда человек просто приходит за дипломом, а не за профессией? Ведь тоже нередкие случаи. «В следующем году у нас новая форма приема будет через решение Национального совета по собеседованию»