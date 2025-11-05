С начала 2025-го в Беларуси в упрощённом порядке ввели в эксплуатацию около 30 объектов

С начала 2025 года в Беларуси в упрощенном порядке ввели в эксплуатацию около 30 объектов. Это стало возможно благодаря указу Президента. Нормативный акт, подписанный в конце января, значительно сократил сроки сдачи объектов инфраструктуры, складов, некоторых видов производственных строений и сельскохозяйственных построек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно документу, ввод в эксплуатацию зданий, построенных по типовым проектам или прошедших госэкспертизу, возможен после получения заключения только от Госстройнадзора. Главное, чтобы были учтены все меры безопасности и технические требования. В прошлом остались никому не нужные проверки. В общей сложности сокращено выполнение как минимум семи административных процедур.

Анна Кудравец, заместитель начальника главного управления – начальник управления проектной деятельности, градостроительства и архитектуры Министерства архитектуры и строительства Беларуси:

Следующий момент – это упрощенный процесс самого момента принятия решения о строительстве объекта. Оцениваем объект, принимаем решение для себя, что он будет строиться по упрощенному порядку. В последующем мы смотрим на критерии. В первую очередь, это обязательное наличие эскизного проекта и чертежей. Вся процедура, которая следует до приемки объектов в эксплуатацию, позволяет сократить все необходимые процедуры вплоть до полугода.

Указ затрагивает интересы только юридических лиц. Как показала практика, документ позволяет сократить сроки реализации строительных проектов и снижает административную нагрузку на бизнес.