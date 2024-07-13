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Дегустация блюд, песни и танцы! Народный open air собрал жителей и гостей Витебска

13 июля 2024 12:52
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Валерия Яскевич, корреспондент:
Народный open air собрал жителей и гостей Витебска. Локации на любой вкус, дегустация блюд, песни, танцы. Душа поет, а тело так и просится в пляс.

Дегустация блюд, песни и танцы! Народный open air собрал жителей и гостей Витебска-1

Отойдет в сторонку, спросит про девчонку, к вишне возвращается опять. В тальяночку льются песни с бережка.

Фантазии полет и рук творения – декоративно-прикладное творчество в студию!

Дегустация блюд, песни и танцы! Народный open air собрал жителей и гостей Витебска-4

Древний промысел, начало берет с XVI века. Она называется аятская керамика, так как традиционный промысел зародился на берегах реки Аят. Здесь представлено само изделие 0,5 литра и мисочка.

Подробности в видео.

# Народное творчество # общество # Валерия Яскевич

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