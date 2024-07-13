Дегустация блюд, песни и танцы! Народный open air собрал жителей и гостей Витебска

Валерия Яскевич, корреспондент:

Народный open air собрал жителей и гостей Витебска. Локации на любой вкус, дегустация блюд, песни, танцы. Душа поет, а тело так и просится в пляс.

Отойдет в сторонку, спросит про девчонку, к вишне возвращается опять. В тальяночку льются песни с бережка. Фантазии полет и рук творения – декоративно-прикладное творчество в студию!