Президент Беларуси: на сотрудниках прокуратуры лежит особая ответственность за решение комплекса сложных задач

Новости Беларуси. Защищая законность и права белорусов. Сегодня, 26 июня, в нашей стране День работников прокуратуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прокуратура – это та инстанция, где люди находят справедливость. Обращений десятки тысяч, за каждым – судьба человека. И в каждом прокуроры должны разобраться, чтобы все чувствовали себя под надежной защитой закона.