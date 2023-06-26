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Президент Беларуси: на сотрудниках прокуратуры лежит особая ответственность за решение комплекса сложных задач

26 июня 2023 06:33
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Новости Беларуси. Защищая законность и права белорусов. Сегодня, 26 июня, в нашей стране День работников прокуратуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прокуратура – это та инстанция, где люди находят справедливость. Обращений десятки тысяч, за каждым – судьба человека. И в каждом прокуроры должны разобраться, чтобы все чувствовали себя под надежной защитой закона.

Президент Беларуси: на сотрудниках прокуратуры лежит особая ответственность за решение комплекса сложных задач-1

Работников и ветеранов органов прокуратуры поздравил Президент. Как отметил Александр Лукашенко, защищая права и свободы граждан, обеспечивая верховенство закона и справедливости, сохраняя историческую правду, они делают все для того, чтобы Беларусь поступательно развивалась и крепла, а в нашем обществе всегда царили мир и согласие.

101-й год работы органов прокуратуры стал годом новых свершений, выполнения новых задач. Сегодня,  расследуя уголовное дело о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, прокуроры ежедневно устанавливают новые факты преступлений нацистских оккупантов и их пособников, восстанавливают истинные масштабы этих злодеяний. Параллельно с расследованием прокуратура занимается также увековечением памяти жертв геноцида.

Президент Беларуси: на сотрудниках прокуратуры лежит особая ответственность за решение комплекса сложных задач-4

По поручению Президента контролирует наведение порядка в сфере здравоохранения, работает над тем, чтобы все негативные процессы в АПК были искоренены. В центре внимания также исполнение законодательства о несовершеннолетних и молодежи, противодействие экстремизму. Не снижается накал борьбы с коррупцией.

# Прокуратура Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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