В 16 лет стала лётчиком, защитила диссертацию. В Бресте встретили выдающуюся женщину, прошедшую войну

Новости Беларуси. Брест 5 октября встречает Героя Советского Союза Галину Брок-Бельцову, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 16 лет девушка овладела профессией летчика. На своем Пе-2, а в народе Пешке, Галина Павловна прошла всю войну. Совершила 36 боевых вылетов.

Отважная летчица награждена тремя боевыми орденами и множеством медалей. После войны закончила МГУ. Стала кандидатом исторических наук, работала в Челябинском военном авиационном училище, потом – в инженерно-строительном институте. Написала множество книг и даже стала главным героем хронико-документального фильма «Битва за небо». В Бресте Галина Павловна впервые. Для почетной гостьи провели экскурсию по мемориальному комплексу и Музею обороны. Здесь же она возложила цветы к Вечному огню и дала наказ юным армейцам Поста памяти.

Галина Брок-Бельцова, Герой Советского Союза, участница Великой Отечественной войны, бывший советский штурман-бомбардировщик:

Ребята, уверена: вот я завтра буду лучше, чем сегодня. Потому что увидела глаза, лица, сердца, настрой, вас, молодых. А вам только и делать, что идти дальше и развиваться.

Григорий Бысюк, директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»:

В далеких 1970-х проходил действительную службу в Тамбовском высшем военном авиационном училище имени Расковой, в котором служила Галина Павловна. Глаза ее заблестели. Она вспомнила, я вспомнил. И мы должны эту память о защитниках нашей Родины сохранить на века.

Александр Рогачук, председатель Брестского горисполкома:

Преклоняешься перед духом женщины, перед ее активной жизненной гражданской позицией. Даже такой маленький нюанс: я ее хотел взять под руку, она говорит: не надо, я вас возьму под руку. То есть сочетание мужественности, гражданской позиции, очаровательной женственности.