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Дед Мороз, подарки и знаменитости. Телеканал СТВ по случаю Нового года посетил детский дом

22 декабря 2021 12:17
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Новости Беларуси. Марафон добрых дел к Новому году продолжается в Минске. 22 декабря поздравления звучали в детском доме № 3, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дед Мороз, подарки и знаменитости. Телеканал СТВ по случаю Нового года посетил детский дом-1

К его воспитанникам приехали сотрудники телеканала СТВ, чтобы помочь ребятам поверить в чудо. Музыкальное поздравление преподнесла заслуженная артистка Беларуси Алена Ланская. Присоединились к благотворительной акции и ведущие отечественные производители. Ребята получили сладкие подарки от кондитерской фабрики «Коммунарка». Свой вклад также внесли компании «Марк Формэль», «Марко» и «Луч». Неподдельный восторг и радость в глазах вызвало у ребят появление Деда Мороза и Снегурочки. Дети делились с ними заветными желаниями и водили хоровод.

Дед Мороз, подарки и знаменитости. Телеканал СТВ по случаю Нового года посетил детский дом-4

Анастасия Савицкая, директор дирекции специальных проектов СТВ:
На протяжении долгих лет телеканал СТВ принимает участие в республиканской благотворительной акции «Наши дети». Этот год не стал исключением, мы приехали устроить праздник деткам в детский дом № 3. Нам очень хочется, чтобы этот праздник им запомнился и они порадовались этим подаркам. Телеканал СТВ желает всем деткам детского дома быть здоровыми и найти семью в этом году.

Дед Мороз, подарки и знаменитости. Телеканал СТВ по случаю Нового года посетил детский дом-7

К слову, телеканал СТВ участвует в акции уже не впервые. В этом году теплом и заботой окружили 56 воспитанников Детского дома №3. Напомним, благотворительная акция «Наши дети» продлится по всей стране до 14 января.

Дед Мороз, подарки и знаменитости. Телеканал СТВ по случаю Нового года посетил детский дом-10

Представитель Mark Formelle: к нам каждый раз обращается детдом перед Новым годом. Приятно, что компания может помочь (здесь подробнее).

# Благотворительная акция # общество # Анастасия Савицкая # Алёна Ланская # Фотофакт

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