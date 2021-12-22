Дед Мороз, подарки и знаменитости. Телеканал СТВ по случаю Нового года посетил детский дом

Новости Беларуси. Марафон добрых дел к Новому году продолжается в Минске. 22 декабря поздравления звучали в детском доме № 3, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К его воспитанникам приехали сотрудники телеканала СТВ, чтобы помочь ребятам поверить в чудо. Музыкальное поздравление преподнесла заслуженная артистка Беларуси Алена Ланская. Присоединились к благотворительной акции и ведущие отечественные производители. Ребята получили сладкие подарки от кондитерской фабрики «Коммунарка». Свой вклад также внесли компании «Марк Формэль», «Марко» и «Луч». Неподдельный восторг и радость в глазах вызвало у ребят появление Деда Мороза и Снегурочки. Дети делились с ними заветными желаниями и водили хоровод.

Анастасия Савицкая, директор дирекции специальных проектов СТВ:

На протяжении долгих лет телеканал СТВ принимает участие в республиканской благотворительной акции «Наши дети». Этот год не стал исключением, мы приехали устроить праздник деткам в детский дом № 3. Нам очень хочется, чтобы этот праздник им запомнился и они порадовались этим подаркам. Телеканал СТВ желает всем деткам детского дома быть здоровыми и найти семью в этом году.

К слову, телеканал СТВ участвует в акции уже не впервые. В этом году теплом и заботой окружили 56 воспитанников Детского дома №3. Напомним, благотворительная акция «Наши дети» продлится по всей стране до 14 января.