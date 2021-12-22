В Беларусь летит самолёт с очередной партией китайской вакцины от коронавируса

В Беларусь доставляют очередную партию китайской вакцины от коронавируса Vero Cell. Миллион сто тысяч доз препарата были закуплены Минздравом. Самолет с грузом уже в пути, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларусь доставляют очередную партию китайской вакцины от коронавируса Vero Cell. Миллион сто тысяч доз препарата были закуплены Минздравом. Самолет с грузом уже в пути, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его доставляют военным транспортником. Китай одним из первых в мире начал разработку своей вакцины. По утверждению производителя, она эффективна и против новых штаммов коронавируса.