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В Беларусь летит самолёт с очередной партией китайской вакцины от коронавируса

22 декабря 2021 11:58
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В Беларусь доставляют очередную партию китайской вакцины от коронавируса Vero Cell. Миллион сто тысяч доз препарата были закуплены Минздравом. Самолет с грузом уже в пути, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Беларусь летит самолёт с очередной партией китайской вакцины от коронавируса-1

Его доставляют военным транспортником. Китай одним из первых в мире начал разработку своей вакцины. По утверждению производителя, она эффективна и против новых штаммов коронавируса. 

# Вакцинация # общество # Фотофакт

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