Запад продолжает игнорировать заявления польского солдата Эмиля Чечко

На фоне действий белорусской стороны по-прежнему отсутствует реакция на происходящее у восточных рубежей ЕС в международных организациях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Озвученные факты польским солдатом, который попросил о политическом убежище в Беларуси, остаются незамеченными. Заявления Эмиля Чечко о массовых преступлениях польских военных и силовиков на границе не подвигли представителей ООН, ОБСЕ и других международных правозащитников потребовать доступ в польскую приграничную зону, в поисках возможных доказательств и жертв преступлений.