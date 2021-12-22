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Запад продолжает игнорировать заявления польского солдата Эмиля Чечко

22 декабря 2021 11:47
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На фоне действий белорусской стороны по-прежнему отсутствует реакция на происходящее у восточных рубежей ЕС в международных организациях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Запад продолжает игнорировать заявления польского солдата Эмиля Чечко-1

Озвученные факты польским солдатом, который попросил о политическом убежище в Беларуси, остаются незамеченными. Заявления Эмиля Чечко о массовых преступлениях польских военных и силовиков на границе не подвигли представителей ООН, ОБСЕ и других международных правозащитников потребовать доступ в польскую приграничную зону, в поисках возможных доказательств и жертв преступлений.  

Польский генерал: Эмилю Чечко грозит только один приговор – смертная казнь. Пуля в лоб, и все (подробнее здесь).  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Эмиль Чечко # Фотофакт

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