Руслан Абрамчик об обучении в ТЛЦ: в игровой форме с каждым из детей будет организовываться психологическая помощь

Новости Беларуси. Восполнить пробелы в образовании и оказать психологическую помощь детям в кризисном центре на белорусско-польской границе. Уже в пятницу, 24 декабря, в Брузгах откроют мини-школу. Образовательные модули уже доставлены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их начнут готовить и оснащать всем необходимым: от канцелярских принадлежностей и компьютерной техники до точек подключения к Wi-Fi. Все это инициатива белорусского представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и гродненских педагогов и психологов. 80 % детей беженцев – это ребята до 12 лет. В одном модуле они будут получать знания, во втором организуют развивающие игры и психологическую поддержку.

Поскольку дети в лагере преимущественно говорят на курдском диалекте сорани, занятия будут вести как представители иракского отделения ЮНИСЕФ, так и местные педагоги совместно с волонтерами из Гродненского университета. Изъявили желание преподавать и шесть человек из числа беженцев, у которых есть соответствующая квалификация и опыт работы в школе. Также налажено взаимодействие с системой образования Ирака, для дистанционной трансляции видеоуроков.

Руслан Абрамчик, начальник главного управления образования Гродненского облисполкома:

Немалую роль будет играть и просто игровая деятельность детей, и просмотр мультфильмов в этих помещениях, предусматриваем различные особенности культурные, разделение старших детей отдельно на мальчиков и девочек. Предметы будут преподаваться те, которые входят в программу именно у них на родине в Ираке. Это предметы такие же, как и у наших детей – это природоведение, это языки, это математика, науки об окружающем мире, те уроки, которые разработаны и рекомендованы непосредственно у них на родине.

Не заявляется о существовании каких-то острых состояний, острой потребности в психологической помощи, но мы понимаем, что эту помощь нужно оказывать обязательно, дети прожили непростой период в своей жизни, которого, по идее, не должно быть в жизни любого ребенка. Поэтому исподволь, в игровой форме, в любом случае с каждым из детей будет организовываться психологическая помощь. Да, родители заявляют о том, что готовы направлять детей на эти формы взаимодействия с педагогами, как на получение знаний, так и на психологическую помощь.