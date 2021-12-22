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Представитель Mark Formelle: к нам каждый раз обращается детдом перед Новым годом. Приятно, что компания может помочь

22 декабря 2021 12:19
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Новости Беларуси. Марафон добрых дел к Новому году продолжается в Минске. 22 декабря поздравления звучали в детском доме № 3, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представитель Mark Formelle: к нам каждый раз обращается детдом перед Новым годом. Приятно, что компания может помочь-1

Екатерина Ворончук, директор отдела маркетинга компании Mark Formelle:
Мы очень рады помогать этому детскому дому уже во второй раз. К нам каждый раз обращается детский дом перед Новым годом. Когда мы в этот раз получили письмо, прямо теплое состояние разлилось внутри, подумали: опять с удовольствием соберем подарки, одежду. Приятно, что компания может помочь. Делаем это с большим удовольствием.

Дед Мороз, подарки и знаменитости. Телеканал СТВ по случаю Нового года посетил детский дом (подробнее здесь).

# Благотворительная акция # общество # Екатерина Ворончук # Фотофакт

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