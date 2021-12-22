Представитель Mark Formelle: к нам каждый раз обращается детдом перед Новым годом. Приятно, что компания может помочь

Новости Беларуси. Марафон добрых дел к Новому году продолжается в Минске. 22 декабря поздравления звучали в детском доме № 3, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Ворончук, директор отдела маркетинга компании Mark Formelle:

Мы очень рады помогать этому детскому дому уже во второй раз. К нам каждый раз обращается детский дом перед Новым годом. Когда мы в этот раз получили письмо, прямо теплое состояние разлилось внутри, подумали: опять с удовольствием соберем подарки, одежду. Приятно, что компания может помочь. Делаем это с большим удовольствием.