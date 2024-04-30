Прямой эфир

Головченко: Египет – один из ключевых партнёров Беларуси на Ближнем Востоке и в Африке

30 апреля 2024 14:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Египет – один из ключевых наших политических и экономических партнеров на Ближнем Востоке и в Африке. Об этом заявил белорусский премьер-министр на встрече со своим египетским коллегой. Главы правительств двух стран провели переговоры в Каире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Головченко: Египет – один из ключевых партнёров Беларуси на Ближнем Востоке и в Африке-1

Беларусь готова реализовать совместные проекты с египетскими партнерами. У стран есть большой потенциал сотрудничества в промышленной и транспортной сфере. Наша страна готова помогать обеспечивать и продовольственную безопасность Египта. Еще одно перспективное направление для взаимодействия – экология и переработка отходов. Отечественные производители готовы поделиться эффективными и недорогими разработками с зарубежными коллегами. Также главы правительств двух стран анонсировали подписание ряда документов о сотрудничестве.

# Беларусь-Египет # общество # Роман Головченко

Другие новости рубрики

Все новости
Кочанова: будем делать всё, чтобы вопросы наших граждан решались по справедливости
30 апреля 2024 13:58

Кочанова: будем делать всё, чтобы вопросы наших граждан решались по справедливости

Лукашенко о планах на вторую АЭС в Беларуси: на западе есть, должна быть и на востоке!
30 апреля 2024 13:49

Лукашенко о планах на вторую АЭС в Беларуси: на западе есть, должна быть и на востоке!

В 10 лет стал подпольщиком, а позже ушёл в партизаны. История ветерана Великой Отечественной войны
30 апреля 2024 12:28

В 10 лет стал подпольщиком, а позже ушёл в партизаны. История ветерана Великой Отечественной войны

Вши у ребёнка. Узнали у врача, как избавиться от этого недуга
30 апреля 2024 12:04

Вши у ребёнка. Узнали у врача, как избавиться от этого недуга

Депутаты Палаты представителей поздравили ветеранов Великой Отечественной в Минске
30 апреля 2024 12:00

Депутаты Палаты представителей поздравили ветеранов Великой Отечественной в Минске

Экспорт продукции и разработок НАН Беларуси в 2023-м составил почти 56 млн долларов
30 апреля 2024 11:29

Экспорт продукции и разработок НАН Беларуси в 2023-м составил почти 56 млн долларов

В Минске обновили Республиканскую доску почёта – кто теперь в списках?
30 апреля 2024 11:22

В Минске обновили Республиканскую доску почёта – кто теперь в списках?

Лукашенко: техника для уборки камней у нас есть, но надо деньги считать иногда
30 апреля 2024 10:53

Лукашенко: техника для уборки камней у нас есть, но надо деньги считать иногда

Лукашенко: к 9 мая мы должны посеять всё, поэтому работать надо день и ночь!
30 апреля 2024 10:49

Лукашенко: к 9 мая мы должны посеять всё, поэтому работать надо день и ночь!

В съёмках клипа принимал участие ветеран войны. Певица Жанет рассказала о песне «Не молчите»
30 апреля 2024 08:26

В съёмках клипа принимал участие ветеран войны. Певица Жанет рассказала о песне «Не молчите»

В Беларуси выбрали лучшую разведгруппу Вооружённых Сил
30 апреля 2024 08:12

В Беларуси выбрали лучшую разведгруппу Вооружённых Сил

В семье ошейниковых пекари Гродненского зоопарка появился малыш
30 апреля 2024 08:10

В семье ошейниковых пекари Гродненского зоопарка появился малыш