Головченко: Египет – один из ключевых партнёров Беларуси на Ближнем Востоке и в Африке

Египет – один из ключевых наших политических и экономических партнеров на Ближнем Востоке и в Африке. Об этом заявил белорусский премьер-министр на встрече со своим египетским коллегой. Главы правительств двух стран провели переговоры в Каире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь готова реализовать совместные проекты с египетскими партнерами. У стран есть большой потенциал сотрудничества в промышленной и транспортной сфере. Наша страна готова помогать обеспечивать и продовольственную безопасность Египта. Еще одно перспективное направление для взаимодействия – экология и переработка отходов. Отечественные производители готовы поделиться эффективными и недорогими разработками с зарубежными коллегами. Также главы правительств двух стран анонсировали подписание ряда документов о сотрудничестве.