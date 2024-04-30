Что значит Лазарева суббота? Протоиерей Игорь Коростелев объяснил

Протоиерей Игорь Коростелев, настоятель прихода храма иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость города Минска:

Весь Великий пост – это подготовка любого христианина и даже нехристианина к самому величайшему из событий в истории всей Вселенной – к воскресению Господа. Мы знаем из Евангелия, что Господь готовил своих учеников к этим событиям. Он предупреждал их о том, что будет момент, когда его схватят, будут избивать, издеваться, оплевывать его, а потом убьют. Но он же и предупреждал своих учеников, что на третий день он воскреснет.

С Лазарем Четверодневным мы знаем, что это особая семья, это был друг Господа. Когда заболел Лазарь, Марфа и Мария, его сестры, говорят Господу, что заболел Лазарь, твой друг. Господь промолчал. И когда уже умер, похоронили, четыре дня прошло. И только тогда Господь пошел в Вифанию, к Марфе и Марии. Почему Господь так сделал? Была явлена сила Божия. В данном случае Господь подчеркнул, что он властен даже над смертью человека, что он может воскресить человека, который уже умер.