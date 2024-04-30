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Что значит Лазарева суббота? Протоиерей Игорь Коростелев объяснил

30 апреля 2024 14:07
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В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились с настоятелем прихода храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», протоиереем Игорем Коростелевым.

Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:
Завершаются дни Великого поста. 27 апреля – Лазарева суббота. Что нам нужно знать о тех событиях, о которых он рассказывает?

Что значит Лазарева суббота? Протоиерей Игорь Коростелев объяснил-1

Протоиерей Игорь Коростелев, настоятель прихода храма иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость города Минска:
Весь Великий пост – это подготовка любого христианина и даже нехристианина к самому величайшему из событий в истории всей Вселенной – к воскресению Господа. Мы знаем из Евангелия, что Господь готовил своих учеников к этим событиям. Он предупреждал их о том, что будет момент, когда его схватят, будут избивать, издеваться, оплевывать его, а потом убьют. Но он же и предупреждал своих учеников, что на третий день он воскреснет.

С Лазарем Четверодневным мы знаем, что это особая семья, это был друг Господа. Когда заболел Лазарь, Марфа и Мария, его сестры, говорят Господу, что заболел Лазарь, твой друг. Господь промолчал. И когда уже умер, похоронили, четыре дня прошло. И только тогда Господь пошел в Вифанию, к Марфе и Марии. Почему Господь так сделал? Была явлена сила Божия. В данном случае Господь подчеркнул, что он властен даже над смертью человека, что он может воскресить человека, который уже умер.

Что значит Лазарева суббота? Протоиерей Игорь Коростелев объяснил-4

Протоиерей Игорь Коростелев:
Для чего это было необходимо? Мы это видим как раз в Вербное воскресенье, во время входа Господня в Иерусалим. Пророк Даниил предсказал, что Миссия войдет в Иерусалим как царь, победитель. Господь показал свое божественное естество, что он не только сын человеческий, но и сын Божий.

Подробности в видеоматериале.

# Религия # общество # Олег Лепешенков # Протоиерей Игорь Коростелев

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