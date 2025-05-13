Лукашенко встретится с Президентом Зимбабве – чего ждать от переговоров на высшем уровне?

Азия, Европа, Африка... Начало этой майской недели задало высокий темп встреч на высшем уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это, с одной стороны, иллюстрация нашей многовекторности и открытости к сотрудничеству, а с другой – наглядное подтверждение того, что западные санкции явно не работают. Предстоящая среда – 14 мая – станет, очевидно, важным днем в истории белорусского присутствия на Африканском континенте и, в частности, в истории отношений Минска и Хараре. Во Дворце Независимости состоятся переговоры Александра Лукашенко с Президентом Зимбабве. Эммерсон Мнангагва уже не первый день с визитом в Беларуси. В программе – посещения наших предприятий и знаковых мест. Одно из них – Брестская крепость-герой. Туда накануне приехал лидер африканского государства. Этот визит, Минск и Хараре не начинают с чистого листа, а продолжают то, что наработано, безусловно, будет максимально наполнен конкретикой. Полина Королева о взаимной выгоде.

Интерес африканских стран к Беларуси растет. Достаточно вспомнить кадры из Москвы. Прием для иностранных глав в преддверии Дня Победы. Александр Лукашенко общается с лидерами Глобального Юга. И подобные кадры в последние годы мы наблюдаем буквально на каждой международной площадке. Что важнее, после следуют официальные визиты лидеров в Минск. Уже завтра встреча с Президентом Зимбабве. Эти отношения проверенные. В рамках сотрудничества есть серьезные успехи, которые укрепили статус Беларуси как надежного партнера, который договоренности выполняет и, более того, предлагает то, что действительно будет востребовано на африканской земле. Речь, например, об отечественных тракторах и – как результат – рекордном урожае. Эта техника справляется с любыми климатическими условиями, слабо изнашивается и подлежит ремонту, в отличие от списанных машин западных производителей, которые поступают на Африканский континент под предлогом гуманитарной помощи.

Дженфан Мусвере, министр информации, рекламы и радиовещания Зимбабве:

Этот визит очень важен, тот факт, что в Минске с официальным визитом находится наш Президент, показателен сам по себе. Мы будем обсуждать, как углубить наше экономическое и межгосударственное сотрудничество. Важны все сферы, сельское хозяйство в частности. На примере Беларуси мы изучаем не только, как производить продукцию, но и как ее хранить. Это подразумевает реформу в сфере, которая была инициирована правительством Зимбабве. Про африканских друзей в Беларуси знают еще с 90-х годов, однако сегодня взаимные отношения переживают исторический подъем. Зимбабве не исключение, напротив, первооткрыватель. Безусловно, этому способствовал визит Александра Лукашенко в Хараре. Уже тогда определились основные направления для сотрудничества. И начались визиты, в том числе первой леди Зимбабве.

Никита Беленченко, директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ:

Мы видели, что был ответный визит жены главы Зимбабве, видели, как она с интересом воспринимала те экскурсии, которые были организованы в республиканские научно-практические центры. Мы видим сферу образования, чтобы граждане Африки все-таки обучались в белорусских вузах и дальше, получив новую специальность, уезжали обратно домой, продолжали развитие этого региона или какой-то конкретной страны.

Лидера Зимбабве в Минске ждали давно, подготавливалась почва, чтобы разговор был предметным. Вот и накануне встречи глав государств прошли переговоры в Министерстве сельского хозяйства, а также в стенах Белтелерадиокомпании. Дженфан Мусвере:

Мы обсуждали вопросы модернизации нашей медиасферы, работу с кадрами. Зимбабве заинтересовано в информационной независимости. Пример Беларуси интерсен. В основу переговоров ляжет вопрос экономики и финансов. Наладить торговлю с африканскими странами непросто. И логистика не основное «но». Менталитет ведения бизнеса и структура этого самого бизнеса здесь другие. Распространены малые производства, которые ведут документацию по собственным порядкам. Законтрактоваться с ними белорусские предприятия, очевидно, не смогут. Потому все внимание крупным производителям. Однако и здесь наша биржа может работать только через личные встречи.