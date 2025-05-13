Триумфаторы дома! Смотрите, как встречали национальную команду по пляжному футболу

Национальная команда по пляжному футболу триумфально завершила выступление на чемпионате мира и вернулась на Родину с серебряными медалями. Этот результат стал самым успешным в суверенной истории нашей страны. Героев встречали овациями в Национальном аэропорту, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Поздравления и теплые слова благодарности – в такую незабываемую атмосферу окунулась наша команда сразу после прилета. Подопечные Николаса Альварадо сотворили сенсацию. Наши парни уверенно вышли в финал и лицом к лицу встретились с самой титулованной дружиной мундиаля – сборной Бразилии. Эта игра надолго останется в памяти как у зрителей, так и у футболистов, ведь всего один гол отделил белорусов от титула. Наша сборная шла к этому результату много лет, и для них эти награды стали больше закономерностью, чем неожиданностью.

Анатолий Рябко, игрок сборной Беларуси по пляжному футболу:

Стимул был в том, что мы сыграли в том году, заняли четвертое место в полуфинале. Доказали, что не случайно туда забрались. И показали на этом турнире, что действительно готовы были к этому финалу. И не случайно туда попали, прошли уверенно всех своих соперников. Это его величество футбол. Когда ты играешь с лучшей командой в мире, и это Бразилия, с которой не каждый год играешь.