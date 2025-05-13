Визит, который уже называют неудобным для официального Вильнюса. Бывший кандидат в президенты Литвы Эдуардас Вайткус пересек границу не для туристической поездки – его программа включает встречи, способные перевернуть представление о «самых демократичных выборах» в Прибалтике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но главный вопрос даже не в этом. Почему политик, выступающий за суверенитет своей страны, получает ярлык «антилитовского элемента»? И что скрывается за попытками заставить замолчать альтернативную точку зрения? Экс-кандидат в президенты Литвы Эдуардас Вайткус приехал в Беларусь.

Этот визит стал настоящим вызовом литовскому политическому истеблишменту. Эдуардас Вайткус, бывший кандидат в президенты Литвы, дает откровенное интервью белорусским журналистам. Прямо и без двойных смыслов. О настроениях в литовском обществе, информационной кампании, развернутой против Беларуси, так называемых демократических стандартах Запада. Среди европейских политиков единицы готовы говорить миру правду. Он не боится. Его голос громче остальных звучал на президентских выборах в Литве 2024-го. По итогам первого тура Вайткус заручился поддержкой почти всего востока Литовской Республики и оказался на пятом месте. Но мы же знаем, как проводят выборы в демократических странах Запада. Достаточно вспомнить последние кампании в Румынии и Молдове. Со множеством нарушений выборы проходили и в Литве.

Эдуардас Вайткус, экс-кандидат в президенты Литвы, литовский политик:

Во время выборов нужно собрать 20 тысяч подписей, чтобы тебя пропустили на дальнейшее всеобщее голосование. Официально было признано, что во время интернет-голосования не были (согласно литовским законам) правильно идентифицированы голосующие.

Его слова звучат как приговор всей избирательной системы не только Литвы, но и всего Евросоюза. Но самый вопиющий факт – откровенная цензура. Программу Вайткуса, где он выступает за полную независимость страны, отказали публиковать, назвав антилитовской. При этом никаких конкретных нарушений закона в ней так и не смогли найти. А политика обвинили в связях с Россией. Главная улика, по мнению литовских властей, шарф, в котором Вайткус якобы рекламирует цвета флага соседней страны. Помимо острых вопросов о выборах, Вайткус затронул целый ряд острых тем, которые выходят далеко за рамки избирательных процессов, где бы они ни происходили. 16 пакетов европейских санкций – результат экономического противостояния с Беларусью. Но кто действительно платит за эту политику? Пока в верхах ведут санкционные войны, предприятия теряют прибыль.